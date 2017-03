Duidelijk klaar voor PO1: Yuya Kubo maakt indruk bij Japan met heerlijk doelpunt én twee assists

Manu Henry

28/03/17 - 14u53 Bron: Belga

© Kos.

video Hein Vanhaezebrouck zal likkebaardend toekijken. Yuya Kubo was met een knalprestatie vandaag de grote man bij Japan in de met 4-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Thailand. De aanvaller van de Buffalo's scoorde een pareltje én was goed voor twee assists. De 'Sushi-Bomber' lijkt helemaal klaar om een belangrijke rol op te eisen voor AA Gent in play-off 1.