"Ik heb geen antwoorden voor mijn kinderen en dat is afschuwelijk": Rio Ferdinand breekt als hij over de dood van zijn vrouw Rebecca (34) vertelt

Koen Van De Sype

28/03/17 - 11u51 Bron: BBC, Daily Mail

© PhotoNews, BBC.

video In mei is het twee jaar geleden, maar voor Rio Ferdinand (38) voelt het alsof het gisteren was. In een documentaire die vanavond wordt uitgezonden op de BBC, vertelt de voormalige Manchester United-voetballer heel open over de dood van zijn vrouw Rebecca (34). Zij stierf in 2015 aan borstkanker, waardoor hij alleen achterbleef met hun drie kleine kinderen. "Het ergste is dat ik geen antwoorden heb voor hen", vertelt hij snikkend in een pakkende trailer voor het programma, die in 16 uur tijd al meer dan 13 miljoen keer bekeken werd.

In de documentaire volgt de BBC hem onder meer als hij lotgenoten en therapeuten ontmoet. Met als doel een manier te vinden om met het verlies om te gaan. Want alleen ging het niet.



"Het is moeilijk om er opeens alleen voor te staan", vertelt hij emotioneel over zijn leven als weduwnaar met zijn kinderen Lorenz (11), Tate (9) en Tia (5). "Dit is een van de weinige dingen waar we samen door moeten en waarbij ik niet alle antwoorden voor hen heb. En dat is angstaanjagend. Ze zeggen er niet veel over uit zichzelf en dat maakt het extra moeilijk. Ik maak me zo veel zorgen om hen, zeker over de jongens want ik krijg niets uit hen. Je vraagt je de hele tijd af: Wat denken ze? Maken ze zich zorgen? Zijn ze oké? Zijn ze ongelukkig? Maar tegelijk wil ik hen niet afschrikken met mijn zorgen."



Trailer

Op het einde van de trailer breekt de voormalige voetballer. "Ik wil dat dit zo goed mogelijk afloopt voor hen en de enige manier om dat te bereiken is door hulp te vragen", snikt hij. (lees hieronder verder) BBC Sport This is so tough to see, but so important to watch. Huge respect to Rio Ferdinand for opening up like this. BBC One, 9pm, Tuesday.

De eerste maanden na het overlijden van Rebecca ging het heel slecht en greep hij naar alcohol om de pijn te verzachten. "Ik dronk vooral 's nachts", vertelt hij in de documentaire. "We hebben iemand die ons helpt in het huishouden en als zij naar bed was, kwam ik weer naar beneden en dronk ik. 's Dat duurde drie, vier maanden. Als bij wonder slaagde ik er toch nog in om te functioneren overdag." (lees hieronder verder) © BBC.