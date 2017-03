"Bastian Schweinsteiger tekent voor Chicago Fire"

Onder José Mourinho kreeg Bastian Schweinsteiger amper speelgelegenheid bij Manchester United. © getty.

Bastian Schweinsteiger zet zijn carrière verder bij het Amerikaanse Chicago Fire. Dat schrijft het dagblad Chicago Tribune. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd.

De voormalige aanvoerder van de Duitse nationale ploeg, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd, zit al langere tijd op een dood spoor bij Manchester United. In de Major League Soccer (MLS) hoopt de 32-jarige middenvelder opnieuw speelplezier te vinden.



Volgens Chicago Tribune wordt de transfer volgende week geofficialiseerd. 'Schweini' zou voor een jaar hebben getekend en 4,5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro) opstrijken. De krant pakt ook al uit met een reactie van de algemeen manager van Chicago Fire. "We voegen iemand toe aan onze kern die op elk niveau prijzen heeft gewonnen, inclusief aan de absolute top. Hij deed dat op een manier die overeenstemt met onze waarden", stelt Nelson Rodriguez.



Schweinsteiger tekende na een lange en succesvolle carrière bij Bayern München in de zomer van 2015 voor Manchester United. Onder José Mourinho kreeg de Duitser, die getrouwd is met ex-tennisster Ana Ivanovic, amper speelgelegenheid. In de transferperiode van januari leek het tot een breuk tussen speler en club te komen, maar uiteindelijk bleef Schweinsteiger bij ManU. Nu komt er mogelijk toch een einde aan de weinig vruchtbare samenwerking.