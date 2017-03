Chinezen denken aan Sollied als bondscoach olympisch team

Door: Niels Vleminckx en Kristof De Cnodder

21/03/17 - 07u30

Trond Sollied is in beeld om bondscoach te worden van het olympische team van China. De exodus naar China kan écht beginnen.

"China? (stilte) Ik geef nooit commentaar in de media over mijn toekomst. Volstaat dat? Nog een prettige dag verder." Trond Sollied wilde het gisteren niet gezegd hebben, maar vanuit China kregen we de bevestiging dat hij wel degelijk een belangrijke kandidaat is om de Chinese olympische voetbalploeg onder zijn hoede te nemen. Al sinds eind 2016 lopen er verkennende gesprekken. Vorige maand is de Noor zelf naar Azië vertrokken voor een persoonlijk onderhoud met een commissie van experten onder leiding van oud-bondscoach Zhu Guanghu. Naar verluidt waren ze in China bijzonder onder de indruk van Sollied.



Chris Van Puyvelde

Hoe komt een Aziatische economische grootmacht terecht bij een 57-jarige coach die al bijna vier jaar zonder club zit? De goede banden tussen de Chinese en Belgische voetbalbond zitten daar voor een groot stuk achter. In het bijzonder technisch directeur Chris Van Puyvelde: de man die tussen 2000 en 2009 assistent-coach was van Sollied bij Club Brugge, Olympiakos, AA Gent en Heerenveen.



Aangezien de Chinezen op zoek zijn naar Europese voetbalexpertise, liet Van Puyvelde in één van zijn onderhouden met de Chinese bondstop de naam van Sollied vallen. De Aziaten zijn op zoek naar een bondscoach voor de U23 om hun land naar de Spelen van 2020 te loodsen. Afgelopen zomer in Rio was China niet eens van de partij - een schande, vinden ze daar. Hoewel de Chinezen de voorkeur geven aan een coach uit België of Nederland - kleine landen met een extreem hoge FIFA-ranking en daarom dé voorbeeldnaties voor het land van 1,35 miljard mensen - is Sollied goedgekeurd door de commissie. Dat de Noor zijn grootste successen in de Belgische competitie boekte en meer dan een decennium in ons land gewoond heeft, is daar niet vreemd aan. De komende weken zal moeten blijken of Sollied het zal halen.