Bundesliga maakt zich ongerust over suprematie Bayern

20/03/17 - 20u41 Bron: Belga

Lewandowski aan het feest tegen Eintracht Frankfurt het voorbije weekend. © photo news.

Met de vijfde opeenvolgende landstitel in zicht zijn de supporters van Bayern München erg tevreden, maar de Duitse voetballiga vreest voor een gebrek aan interesse in een kampioenschap dat op commercieel vlak wil wedijveren met de Engelse Premier League en de Spaanse Primera Division.

"Het is duidelijk, en je kunt Bayern dat niet kwalijk nemen, maar als die club de komende seizoenen zich telkens tot landskampioen kroont, dan doet dat de geloofwaardigheid van de competitie geen deugd", aldus Christian Seifert, voorzitter van de Duitse voetballiga.



Op negen speeldagen van het seizoenseinde telt de Rekordmeister 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Leipzig. "In Engeland hebben vijf clubs bij het begin van het seizoen het doel om kampioen te worden, in Italië drie, in Spanje twee", vervolgt Seifert in een interview in het Duitse voetbaltijdschrift Kicker. "In Duitsland heb je 17 clubs (op 18 in eerste klasse) die aankondigen dat ze Bayern niet zullen uitdagen. Dat moet veranderen."



Bezettingsgraad 90%

Bayern kan dit seizoen, net als in 2013, een 'treble' realiseren. Het team van Carlo Ancelotti staat niet alleen op kop in de Bundesliga, het zit ook in de halve finales van de Duitse Beker en in de kwartfinales van de Champions League (tegen Real Madrid).



De Bundesliga blijft niettemin het kampioenschap dat in Europa het meest succesvol zijn stadions laat vollopen, met een bezettingsgraad van meer dan 90 procent. "Bovendien zijn er steeds meer mensen die de competitie op televisie volgen en noteren we een toename in interesse van de sponsors", besluit Seifert.