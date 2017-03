De wonderen zijn de wereld nog niet uit: Víctor Vázquez scoort eerste goal in MLS en dat nota bene met de kop (!)

Door: Glenn Bogaert

20/03/17 - 12u56

© photo news.

video Na een mislukte passage in Mexico lijkt de hemel weer op te klaren voor Víctor Vázquez. De intussen 30-jarige Spaanse ex-middenvelder van Club Brugge ging eind februari aan de slag bij Toronto FC in de Amerikaanse Major League Soccer en heeft afgelopen weekend al zijn eerste doelpuntje meegepikt voor zijn Canadese werkgever.

© ap.

De Spaanse strateeg scoorde trouwens op een voor hem wel heel bijzondere manier, met name met het hoofd. Kunt u zich in zijn periode bij blauw-zwart een doelpunt met de kop herinneren? Zelf kon het jeugdproduct van FC Barcelona het ook amper geloven, let maar eens op de verbazing op zijn gezicht.



De rake kopbal is alvast een mooi visitekaartje van Vázquez want de invaller tekende zo voor de bevrijdende 0-1 voor zijn team Toronto op bezoek bij de Vancouver Whitecaps. Vier minuten na de openingsgoal van de man die begin 2015 net naast de Gouden Schoen greep, verdubbelde Jozy Altidore (ex-AZ) de score. Het bleef uiteindelijk ook bij 0-2.