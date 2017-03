Kan u nog om Dries Mertens heen in onze poll van Beste Belg in het Buitenland?

© photo news.

video Dankzij onze samenwerking met Eleven Sports brengen we een overzicht van de strafste prestaties van Belgische spelers het afgelopen weekend in matchen van onder meer de Serie A, Ligue 1 en La Liga. In de 'Go Belgium' van deze week op Eleven Sports viel vooral weer de sterke prestatie en heerlijke vrije trap van Dries Mertens op. Voor de duidelijkheid: in onderstaand overzicht komen enkel spelers uit matchen die op Eleven Sports werden uitgezonden (zie video hieronder). Daarom komt de topprestatie van Romelu Lukaku, in de Premier League, hier niet in aanmerking!

Wie van deze spelers vond jij afgelopen weekend de beste Belg in het buitenland? Yannick Carrasco feliciteert doelpuntenmaker Godin. © photo news. Beginnen doen we in La Liga, waar Théo Bongonda met Celta de Vigo de derby tegen Deportivo La Coruña won. De tegenstander van Racing Genk in de kwartfinale van de Europa League haalde het met 0-1. Bongonda werd na 71 minuten gewisseld en zag vanop de bank hoe Iago Aspas voor de winning goal zorgde.



Mocht het vizier van Kevin Gameiro bij Atlético Madrid iets scherper hebben gestaan, dan had Yannick Carrasco gisteren twee assists achter zijn naam kunnen zetten. Onze landgenoot was zeer aanwezig in de topper tegen Sevilla (3-1 zege), maar pakte wel een domme gele kaart. Carrasco mist zo de volgende wedstrijd, tegen Malaga.



In Barcelona - Valencia mocht Zakaria Bakkali in de slotminuten invallen. Nog net op tijd om 4-2 van André Gomes van dichtbij mee te maken. Lees ook Mertens, Nainggolan,... wie van deze spelers vond jij de beste Belg in het buitenland?



© getty. Over naar de Serie A dan, waar Dries Mertens in mineur aan zijn partij tegen Empoli begon. De Rode Duivel miste op de stip, maar zette dat even later meer dan recht met een magistrale vrije trap. Omar El Kaddouri, geboren in Schaarbeek, deed hem dat na in de zeventigste minuut. Napoli won uiteindelijk met 2-3.



Bij AS Roma startte Radja Nainggolan als kapitein. De middenvelder liet een vermoeide indruk na en kon nooit echt zijn stempel op het spel drukken. Thomas Vermaelen bleef op de bank in de 3-1 zege tegen Sassuolo.



Dennis Praet mocht bij Sampdoria een halfuur voor tijd invallen. De ex-Gouden Schoen liet een gretige indruk na, maar ook hij kon het 0-1 verlies tegen leider Juventus niet vermijden.



Sven Kums mocht dan weer amper zes minuten voetballen bij Udinese. De 4-1 eindstand tegen Palermo stond toen al vast. Dennis Praet (links) kon de nederlaag tegen Juventus niet vermijden. © getty.