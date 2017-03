Problemen tussen Ronaldo en Zidane?

Valerie Hardie

Zit er een haar in de boter tussen Real Madrid-trainer Zinédine Zidane en zijn sterspeler Cristiano Ronaldo? De Portugese aanvaller was zaterdag niet happy met zijn vervanging in de 78ste minuut tegen Bilbao. De Spaanse krant 'El Mundo' meende dat CR7 zijn Franse trainer "Waarom ik? F*ck!" toebeet. Het was niet voor het eerst dat CR7 zich dit seizoen gefrustreerd toonde over een wissel. Op 24 september 2016 slingerde de Portugese spits Zizou al een welgemeende "f*ck you" en "hoerenzoon" naar het hoofd toen hij tegen Las Palmas vroegtijdig naar de kant moest en hij weigerde hem de hand te schudden.



Begrijpelijk dat de Spaanse media zaterdag peilde naar hun verstandhouding. De Franse coach ging er niet op in: "Er is geen probleem met Ronaldo. Hij kan, net als elke andere speler, wel eens gewisseld worden. Ik praat liever over hoe het team in zijn geheel speelde." Verder aandringen bleek zinloos: "Ik ben blij met de zege, daar wil ik het bij laten. Er is niks aan de hand met Ronaldo. Hij is blij dat we gewonnen hebben, meer niet. Ik bracht gewoon Isco en Lucas Vázquez omdat we meer moesten verdedigen." De twee legden het intussen al bij.