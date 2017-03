Afrikaanse voetballer van 19 laat het leven na aanval van krokodil tijdens jogging

© Facebook.

Tragisch verhaal uit Mozambique, waar voetbalclub Atletico Mineiro de Tete het overlijden meldt van de 19-jarige speler Estevao Alberto Gino. De jongen kwam om het leven na een aanval van een krokodil. Samen met twee ploegmaats was hij aan het lopen langs de oevers van de Zambezi rivier, toen het reptiel de aanval inzette. "De krokodil kwam plots uit het water en greep de speler vast bij zijn middel. De twee andere jongens hoorden hem roepen en stonden verstijfd van de schrik, maar ze konden niets ondernemen. De krokodil was vijf meter lang en verdween niet veel later terug in het water", aldus clubmanager Edy Carvalho aan 'O Tempo'.



Op Facebook heeft de club een afscheidsbericht geplaatst. "We rouwen om het verlies van onze speler, onze broer, onze vriend, onze zoon en onze eeuwige centrale verdediger Estevao Alberto Gino, amper 19 jaar en een grote toekomst voor zich. Als club betuigen wij ons diepste medeleven met jouw familie. Dit is een onherstelbaar verlies voor ons allemaal. Estevao was een voorbeeld van gehoorzaamheid, respect en nederigheid en laat een grote leegte in onze levens na."