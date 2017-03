Arsenal-fan zet grote middelen in om Wenger buiten te krijgen (of toch niet?)

SG

Arsène Wenger ligt al een tijdje onder vuur bij Arsenal. Vorige week organiseerden verschillende fans al een protestmars voorafgaand aan het FA Cup-duel tegen Lincoln City. Met spandoeken als 'Wexit' en 'Wenger out' maakten ze hun intenties duidelijk. De 67-jarige Fransman zei enkele dagen later dan weer dat hij begrijpt dat er grote onvrede heerst bij de fans van Arsenal: "Bij mijn afwegingen of ik doorga bij Arsenal, houd ik ook rekening met de mening van de supporters", aldus Wenger.



Ook vandaag moest de coach van de Gunners het weer ontgelden. Vlak voor de aftrap op het veld van West Bromwich Albion vloog er een vliegtuig boven het stadion met de boodschap "No contract, Wenger out". Bijzonder pijnlijk voor het clubicoon, al kwam er niet veel later steun uit onverwachte hoek. Seconden nadat Alexis Sanchez de gelijkmaker op het bord zette, kwam er een nieuw (hetzelfde?) vliegtuig opdraven boven The Hawthors en sleepte de tekst 'In Arsène we trust, respect" met zich mee.