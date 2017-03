Schuilt er dan toch een Zidane in Marouane Fellaini? Geniet u mee ...

Kristof Terreur

18/03/17 - 11u13

© reuters.

video Met een videomontage kan je alles bewijzen en alles verdraaien. Je kan Marouane Fellaini zelfs vergelijken met Zinedine Zidane. Moraal van bovenstaande beelden: de Rode Duivel tovert soms trucs uit de voeten die je niet met hem associeert. Hij is meer dan de onbeholpen voetballer waar hij doorgans voor wordt gesleten.

Natuurlijk gaat de vergelijking tussen Fellaini en Zinedine Zidane, één van de sierlijkste en meest succesvolle voetballers aller tijden, niet op. Deze week gooide Rishabh, een Indische Manchester Unitedfan, een video op Twitter met als bijschrift: 'You have Zidane, we have Fellaini'. 'Jullie hebben Zidane, wij Fellaini'. Een compilatie van oude beelden van Zidane en vervolgens onze landgenoot die in wedstrijdverband de moves van de Franse grootmeester perfect kopieert.



Dat klein vleugje Zidane heeft Fellaini, destijds een grote fan, altijd in zich gehad. Donderdag, in de Europa League tegen Rostov, pakte hij nog uit met een hoogstandje. Twee jaar geleden, in zijn beste periode bij Manchester United, toverde hij tegen West Bromwich eens een roulettepass uit zijn sloffen en maakte hij op de zijlijn indruk met de typische Zidanebeweging. Bal onder de zool, schuin meetrekken en dan elegant met een halve slag wegdraaien.