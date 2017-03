Boskamp getuige van potje 'geflirt': "Je decolleté is niet bevordelijk voor mijn bloeddruk"

SG

In Voetbal Inside, de Nederlandse variant van Extra Time zeg maar, wordt er wekelijks heel wat afgelachen. Dat was ook gisteren niet anders. Johan Boskamp, René Van der Gijp en Johan Derksen waren de analisten van dienst. Het was vooral die laatste die op de lachspieren werkte toen hij aan het flirten sloeg met Fox-Sports presentatrice Héléne Hendriks. "Hallo schatje", opende Derksen waardoor Hendriks duidelijk van slag was. "Wat moet ik hier nou mee? Weet je, ik zal gewoon beginnen."



Maar Derksen ging gewoon verder: "Het is uit de grond van mijn hart en helemaal niet seksistisch bedoeld. Ik vind het gevaarlijk met zo'n decolleté om een gesprek te hebben met een man van 68, want dat is niet bevorderlijk voor mijn bloeddruk", waarop Hendriks inpikte. "Hou je maar even rustig. Neem wat te drinken, dan kan ik even vertellen wat we hier aan het doen zijn."



En nog was het niet afgelopen. Ook na het intermezzo van Hendriks werd er nog even nagekaart over het 'geflirt' van Derksen. "Je bent gewoon een vies oud mannetje. Laat me eens kijken, aldus Boskamp die snel van antwoord werd gediend. "Wat kan ik eraan doen dat jij hem niet meer rechtkrijgt?"