Amper 17-jarige Ajacied Matthijs de Ligt opgenomen in selectie Oranje

17/03/17 - 12u37 Bron: ANP

Matthijs de Ligt wordt op 17-jarige leeftijd opgeroepen voor Oranje © ProShots.

Bondscoach Danny Blind heeft Matthijs de Ligt, Jens Toornstra en Wesley Hoedt opgenomen in de Oranje-selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Bulgarije van 25 maart. Blind selecteerde 25 spelers.

Grote verrassing bij Oranje is De Ligt, de 17-jarige verdediger van Ajax. Hij maakte gisteren een uitstekende indruk bij Ajax in het thuisduel met FC Kopenhagen in de Europa League (2-0). Hij moest dit seizoen echter meestal genoegen nemen met een plaats op de bank bij duels van het eerste elftal van de Amsterdamse club. De Ligt maakte dit seizoen zijn meeste speelminuten voor Jong Ajax en kwam zelfs nog voor het hoogste jeugdteam van zijn ploeg uit.



"Het is misschien wat vroeg'', motiveerde Blind zijn keuze voor De Ligt. "Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de blessures van Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma. En we moeten nog even afwachten hoe het met Stefan de Vrij gaat, al ziet dat er goed uit. Anders was De Ligt er denk ik nog niet bij geweest. Maar we hebben Matthijs donderdag tegen Kopenhagen zien spelen. Die jongen heeft volgens mij een grote toekomst.''