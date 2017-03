Atlético en (matige) Carrasco danken sterke Oblak voor scoreloos gelijkspel

Maarten Vanbergen

Na de 2-4-overwinning in Leverkusen kon Atlético met een gerust hart toeleven naar de terugwedstrijd in het eigen Vicente Calderón. Yannick Carrasco stond in de basis maar had een mindere avond en werd voortijdig vervangen. Oblak was de man van de wedstrijd (die op 0-0 eindigde) met enkele prachtige saves.

Na het 2-4 oplawaai in eigen huis moest Leverkusen wel aanvallen wou het nog kans maken om door te stoten. Een vroege goal was dus welkom. Volland probeerde het al binnen de vijf minuten, maar kruiste zijn schot te fel. Leverkusen was wel de beste ploeg, maar toch was het Atlético dat de eerste grote kans kreeg. Een prima balletje tussendoor van Carrasco kwam uiteindelijk terecht bij Correa, maar die kon onvoldoende goed afdrukken. Op de tegenaanval zocht Brandt te lang naar zijn goede rechter.



Volland kwam na twintig minuten trouwens goed weg na een smerige elleboog in het gezicht van Godin. Hij had van het veld kunnen vliegen. Nadien ging het tempo wat uit de wedstrijd en kon Carrasco zich niet meer laten zien. Op het einde van de eerste helft toonde Leno wel zijn kunnen met twee knappe parades. Atlético ging dus met een geruststellend gelijkspel de kleedkamers in. Lees ook

