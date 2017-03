Keeper Athletic Bilbao in het ziekenhuis na bal tegen hoofd

Egon Van Nijverseel

15/03/17 - 15u23 Bron: Reuters

Alejandro Remiro, doelman van Athletic Bilbao, moest tijdens een training met spoed naar het ziekenhuis gevoerd worden. Remiro kreeg na een trap van ploegmaat Williams de bal keihard tegen het hoofd.

Het voorval komt er twee weken nadat Fernando Torres met een soortgelijke blessure naar het ziekenhuis moest. "Alejandro Remiro liep een hoofdletsel op tijdens een trainingssessie," leest de mededeling van de club. "Hij bleef bij bewustzijn en werd onmiddelijk afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken."



De 21-jarige doelman moet zijn debuut nog maken bij de Baskische club, momenteel is hij de derde keuze als keeper. "Het was een grote shock. Het was een harde knal maar hij lijkt oke te zijn," vertelt teamgenoot Exteberria. "Voor alle zekerheid brachten ze hem naar het ziekenhuis en ik denk dat alles in orde is."