Fellaini klaar voor de clash, terwijl Mourinho zorgt voor sluiting stadion Rostov

Egon Van Nijverseel

15/03/17 - 14u23 Bron: Belga

© afp.

Manchester United kan zich donderdag plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. Marouane Fellaini is er alvast klaar voor, al is hij ook op zijn hoede. Het veld op Old Trafford zal er ongetwijfeld beter bijliggen dan dat van Rostov. Het bestuur van de Russische Premier League besloot het stadion te sluiten vanwege de erbarmelijke toestand van het gras.

"Alle spelers, stafleden en supporters willen volgend seizoen de Champions League in. Er zijn twee manieren om daar te geraken (door de EL te winnen of via de Premier League, red), maar elke wedstrijd is lastig. We hebben in Europa tegen goeie ploegen gespeeld en in de Premier League is elk duel moeilijk. We moeten het match per match nemen", vertelt de Rode Duivel tijdens het traditionele perscontact voor de wedstrijd.



De opeenvolging van wedstrijden kroop 'Big Fella' (nog) niet in de kleren. "We hebben al heel wat matchen en competities afgewerkt. We hebben veel gereisd maar alle spelers zijn er klaar voor. We hebben goeie fysio's, een goeie technische staf. Dit is voetbal. We spelen om de drie dagen maar ik en de spelers zijn gereed."



José Mourinho klaagde vorige week de slechte staat van het veld in Rostov aan. Hij noemde het plein "een akker", waarna de Russische liga besliste het stadion voorlopig te sluiten tot het probleem is aangepakt. "Het waren moeilijke omstandigheden", bevestigt Fellaini. "Maar we behaalden een positief resultaat. Nu zal het helemaal anders zijn. We spelen op Old Trafford op een uitstekend veld en we hebben de supporters achter ons. Het vertrouwen is er."