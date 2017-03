Real Madrid gaat voetbalschool voor minderbedeelde kinderen openen

Egon Van Nijverseel

Real Madrid zal later dit jaar in Engeland haar eerste voetbalschool voor minderbedeelde kinderen in Groot-Brittannië openen. Kinderen tussen acht en elf jaar die in een slechte sociale of economische situatie zitten komen in aanmerking.