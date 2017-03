Opzienbarende getuigenis van ex-ploegmaat over hoe Eden Hazard in één week twee keer rake klappen kreeg

Door: Glenn Bogaert

video De Franse periode van Eden Hazard is al een tijdje 'passé', maar dat wil niet zeggen dat zijn ex-ploegmaats bij Lille OSC hem al vergeten zijn, wel integendeel. In het programma 'Le Vestiaire' pakt Grégory Tafforeau, die in Rijsel twee jaar de kleedkamer deelde met onze Rode Duivel, onlangs uit met een opvallende anekdote. Over hoe de sterspeler destijds als jonge snaak de typische tienerstreken uithaalde.

De intussen 40-jarige ex-verdediger van Lille weet nog goed hoe Eden Hazard ten tonele verscheen voor zijn allereerste training met de hoofdmacht. "Met zijn sokken naar beneden, veters open en hij had geen scheenbeschermers aan. Zijn gedrag was dat van een oudgediende en dat zorgde voor irritatie bij de ware anciens binnen de club. Het is ooit gebeurd dat ik in het krachthonk zat en ineens hoorde ik een harde klap. Ik ging kijken en zag hoe Eden daar stond met zijn hand op zijn kaak. Onze ploegmaat Franck Béria, die echt een crème van een gast is, had Hazard een mep verkocht. Naar het schijnt had Eden hem 'en plein public' voor aap gezet in het stadscentrum van Lille. Nog in diezelfde week was het weer prijs. Weer een klap, dit keer van Nicolas Plestan. Ook al een ancien. De tranen rolden van Eden zijn wangen, maar gelukkig is het daarna crescendo gegaan met zijn gedrag. We hebben hem op een positieve manier zien evolueren." Bekijk hierboven de opvallende getuigenis van Grégory Tafforeau.