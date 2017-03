FA kán Rojo niet op het matje roepen: Argentijn vrijuit voor deze smerige trap in buik Hazard

Kristof Terreur

15/03/17 - 06u33

Marcus Rojo gaat vrijuit voor een gemene trap op de borst van Eden Hazard. In het slot van Chelsea-Man United, maandag in de FA Cup, plantte de Argentijn zijn studs opzettelijk op het lijf van de Belg. Omdat de scheidsrechter de fase in de match had beoordeeld, zonder uitsluiting, kon de FA Rojo niet op het matje roepen. Hazard hield aan de schoppartij enkel twee gehavende vingers over. De FA zal United berispen voor het wangedrag van zijn spelers. Later deze week moet de club zich verantwoorden.