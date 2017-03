Ex-speler van Chelsea en Real Madrid Michael Essien (34) gaat Kempes en Milla achterna

SG

Michael Essien wordt gepresenteerd. © persib.

De Ghanese ex-international Michael Essien heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige middenvelder van onder meer Chelsea, Real Madrid en AC Milan gaat in de Indonesische competitie aan de slag bij Persib Bandung. Dat maakte de club zelf bekend.

De intussen 34-jarige Essien, goed voor 58 interlands bij de Ghanese nationale ploeg, is een van de weinige (ex-) topspelers die naar de Indonesische competitie trekt. In de jaren '90 deden onder andere de Kameroener Roger Milla en de Argentijn Mario Kempes hem dat voor. Middenvelder Essien, die bij Chelsea twee keer kampioen werd, was transfervrij sinds hij vorig jaar zomer zijn contract bij het Griekse Panathinaikos liet ontbinden.



Volgens Persib Bandung zal Essien met zijn komst de waarde van de Indonesische competitie verhogen. Persib, dat speelt op West-Java, is in Indonesië een topclub. Ook voor het nieuwe seizoen is de ploeg uit Bandung een van de titelkandidaten.