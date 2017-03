Hazard en co in halve finale tegen Tottenham, De Bruyne met Man. City tegen Arsenal

Thomas Lissens

13/03/17 - 22u52

© getty.

FA Cup Vanavond werd ook geloot voor de halve finales van de FA Cup. Met Chelsea, Manchester City, Arsenal en Tottenham gingen vier absolute kleppers in de trommel en we kregen dus sowieso twee affiches om duimen en vingers bij af te likken. Met de Londense derby tussen Chelsea en Tottenham én de kraker Arsenal-Manchester City wordt dat ook ongetwijfeld het geval.

Chelsea knokte zich vanavond voorbij Manchester United naar de halve finales van het oudste bekertoenooi ter wereld. De 'Blues' haalden het in eigen huis met 1-0 dankzij een doelpunt van N'Golo Kanté en Chelsea maakt daardoor nog kans op zijn eerste Engelse dubbel sinds 2010.



Tottenham pakte gisteren al een ticket voor Wembley na een glansprestatie tegen stadsgenoot en derdeklasser Millwall. De 'Spurs' wonnen met 6-0 op White Hart Lane, waar de Zuid-Koreaan Heun-Min Son de grote uitblinker was.



Zaterdag verzekerden Manchester City en Arsenal zich al van een plaats in de halve finales. Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats wonnen vlot met 0-2 op het veld van Middlesbrough, terwijl Arsenal amateurploeg Lincoln City een pak voor de broek gaf (5-0).