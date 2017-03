Stille kracht Kanté knalt Chelsea naar halve finale op Wembley; United schiet zichzelf in de voet met snel rood

Thomas Lissens

13/03/17 - 22u38

Hazard en Azpilicueta feliciteren Kanté met zijn treffer. © reuters.

FA Cup Chelsea maakt nog steeds een uitstekende kans om voor het eerst sinds 2010 de dubbel te pakken in Engeland. De 'Blues', waar Courtois en Hazard in de basis startten, wonnen vanavond immers hun kwartfinale in de FA Cup tegen Manchester United (1-0). Bij de 'Mancunians' mocht Marouane Fellaini nog in de eerste helft invallen nadat Herrera rood had gepakt. Batshuayi verscheen in het absolute slot nog een minuutje tussen de lijnen.