Memphis Depay weigert na wereldgoal vergeleken te worden met Beckham

13/03/17 - 15u02 Bron: Dailymail

video Na zijn fantastisch doelpunt van halverwege het veld wordt Memphis Depay meer dan eens vergeleken met David Beckham. De Nederlandse international wil deze vergelijking echter liever de wereld uit helpen.

"Ik ben David Beckham niet," vertelt Depay aan Canal+. "Ik vergelijk mezelf niet met zo een legende. Ik vind het fantastisch dat ik dit doelpunt gemaakt heb. Toen ik bij PSV speelde heb ik het ook eens geprobeerd, maar trof ik de lat. Deze keer had ik meer geluk. Tijdens de eerste helft merkte ik al op dat de doelman vaak ver uit zijn goal stond. We zetten iets meer druk terwijl ik hem goed in het oog bleef houden en zodra ik de bal kreeg wist ik dus waar de keeper was. Het enige wat ik moest doen was gewoon trappen, zonder na te denken. Ik zag de bal zelfs niet binnengaan, ik zag enkel heel het stadion gek worden. Het was de mooiste goal uit mijn carrière."