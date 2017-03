Hazard vol lof voor zijn coach: "Antonio Conte is fantastisch. Het is een privilege om met hem te mogen samenwerken"

Door: Glenn Bogaert

13/03/17

Het ene seizoen is duidelijk het andere niet. Eden Hazard was vorig jaar een schim van zijn o zo vaak geniale zelve, maar anno 2017 acteert de nummer 10 van Chelsea weer op zijn topniveau. En dat straalt ook af op zijn club want 'The Blues' mogen zich na een snipperseizoen nu al stilaan opmaken voor een nieuw landskroon. In dat geval zal het aandeel van onze Rode Duivel niet gering geweest zijn. 'The Telegraph' vond het dan ook tijd om de uitblinker in de Premier League eens uitgebreid aan de tand te voelen. Over heden en verleden.

"We are Chelsea" en zo is de toon voor het interview meteen gezet. Je moet tegenwoordig van ver komen om het humeur van Hazard om zeep te helpen. "Wij horen gewoon bovenaan te prijken. 'Talk on the pitch, walk on the pitch'", zo noemt hij het. "Matchen winnen, dat is wat telt. We hebben namelijk allemaal wat te bewijzen." Een duidelijke verwijzing naar het annus horribilis die de jaargang 2015/2016 voorstelde. En het gaat natuurlijk ook over zijn geweldige rugpass tegen West Ham van vorige week: "Het was een natuurlijke reflex. Ik heb dat eerder al eens gedaan tijdens mijn periode in Frankrijk. Ik doe het voor de fans. Als ik daar trouwens de bal had verspeeld dan zou ik het aan de stok gekregen hebben met Antonio Conte.



En over zijn Italiaanse coach geen kwaad woord, de symbiose is er tussen Hazard en de vurige Conte. En de resultaten ook natuurlijk: "Ook al is Engels niet zijn moedertaal, hij praat veel met ons. Het is zijn manier om ons vertrouwen te schenken. Als je iets anders doet dan wat hij wil of je doet iets verkeerd dan zal je het wel weten. Als je iets anders doet dan hij verlangt dan moet je maken dat het goed uitdraait." Met zijn ex-coach José Mourinho brak er iets na zijn wissel tegen Leicester City vorig seizoen. De heup speelde op, het ging niet meer. Maar de perceptie zat tegen: "Ik startte het seizoen met pijn en herinner mij die match nog goed. Ik had zoveel last. We verloren de match en en de trainer werd ontslagen. De reacties waren beenhard, er was veel kritiek van de buitenwereld. Daar moet je kunnen mee omgaan." Wat een verschil met dit seizoen. Eden Hazard voetbalt op een wolk en is weer "happy".



De start onder Antonio Conte was nochtans moeizaam, maar na de omschakeling naar een 3-4-3 vielen de puzzelstukjes wonderwel in elkaar. Ook voor Hazard een gouden zaak: "Ik speel meer centraal nu. Ik hou ervan om in het midden te staan, dan ben ik dichter bij de bal. De trainer verlangt van mij dat ik passes uitdeel, assists geef en kansen creëer. Nu ik die centrale rol vervul, doe ik ook meer. Ik vraag ook niet continu de bal in de voeten. Het is helemaal anders dan vorig jaar. We zijn helemaal terug en strijden om de titel." En dat is geen klein beetje de verdienste van de coach: "Antonio is een geweldige manager. Hij pompt spirit in onze ploeg. We hebben heel veel en hard gewerkt. Maar als dat nodig is om te winnen dan is dat geen probleem voor mij. Ik vind het een privilege om met hem te mogen samenwerken. Ik hoop van harte dat we samen iets kunnen bereiken."