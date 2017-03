"Mourinho zal de bus parkeren"

Stephan Keygnaert

13/03/17 - 12u03

Laatste kwartfinale in de FA Cup, vanavond: de kraker op Stamford Bridge tussen Chelsea en Manchester United (20.45u). De wedstrijd is live te zien op Eleven Sports. Co-commentator Bob Peeters is benieuwd naar de aanpak van José Mourinho, terug op 'zijn' Chelsea.

"We kennen Mourinho; hij zal in de eerste plaats trachten om Chelsea het voetballen te beletten en te maken dat zij niet aan kansen komen. Ik dénk dat hij weer eens ouderwets 'de bus zal parkeren'. Mourinho kan als geen ander zijn ploeg vanuit de organisatie laten voetballen." Maar Peeters ziet tegelijkertijd het nadeel van zo'n aanpak: "Hoe gaat Mourinho dan Zlatan in scoringspositie krijgen? Want die kan zo'n omschakeling vanuit een diepe positie niet meer belopen."



Peeters is een zelfverklaarde fan van Zlatan Ibrahimovic: "Altijd al geweest. Een fenomeen van zijn generatie." Hetzelfde geldt voor Eden Hazard: "Toen er vorig seizoen kritiek was, heb ik nooit getwijfeld aan Eden. Er is een periode geweest dat Kevin De Bruyne hem overvleugelde, zowel in Engeland als in de nationale ploeg, maar nu is Hazard opnieuw dominant. Als je puur naar kwaliteit kijkt, staat Eden nog net een trapje hoger dan Kevin." Hazard maakt mee het verschil vanavond, voorspelt Bob Peeters: "Ik gok op een 2-1 zege voor Chelsea, in misschien niet de meest spectaculaire match, maar 't wordt wél intens."