Sneeuwstorm weerhoudt Atlanta er niet van korte metten te maken met Minnesota

Egon Van Nijverseel

13/03/17 - 12u05 Bron: Dailymail

© kos.

video Zelfs een ware sneeuwstorm weerhield de ploegen uit de Amerikaanse MLS er niet van om hun wedstrijd te laten doorgaan. Atlanta won de spectaculaire match uiteindelijk met zware 6-1 cijfers.

Voetbal in de MLS wordt nog altijd beschouwd als inferieur aan het Europese voetbal. Toch zouden de weersomstandigheden tijdens de wedstrijd tussen Minnesota en Atalanta in Europa zeker voor een afgelasting gezorgd hebben. Voor de wedstrijd zetten de terreinverzorgers nog alle middelen in om zoveel mogelijk sneeuw te ruimen. Met bladblazers zorgden ze er voor dat de lijnen zichtbaar waren.



Ook de vele supporters trotseerden de barre weersomstandigheden om hun favoriete team aan te moedigen. Na drie minuten konden de supporters al juichen, althans diegenen die door de sneeuw het doelpunt zagen, toen de bezoekers de 0-1 binnentrapten. Atlanta was duidelijk een maatje te groot en knalde er nog vijf bij, Minnesota kon slechts één keer tegenprikken.