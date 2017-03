Na nieuw kopbaldoelpunt willigt Ramos de wens van zijn vriendin in

Sergio Ramos. © photo news.

Sergio Ramos blijft maar scoren met het hoofd. De kapitein van Real Madrid kopte gisteren tegen Real Betis (2-1) zijn tiende treffer van het seizoen tegen de touwen. En dat zag zijn vriendin graag gebeuren.

"Ik draag de overwinning op aan mijn vriendin. Ze vindt dat ik dat te weinig doe, dus bij deze", vertelde Ramos na afloop. "Ik ben blij dat ik opnieuw heb gescoord, maar we moeten wel beter gaan spelen om de fans meer te vermaken."



Ramos heeft al sinds 2012 een relatie met Pilar Rubio, een bekende Spaanse tv-presentatrice. Het koppel heeft twee zonen, Sergio Jr. en Marco.



Met zijn kopbaldoelpunt heeft Ramos dit seizoen al tien keer gescoord, waarvan acht in La Liga. Opvallend: zeven keer was Toni Kroos de aangever.