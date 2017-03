Waarom Vincent Kompany niet langer ongenaakbaar is bij 'zijn' Manchester City

Door: Kristof Terreur

13/03/17 - 06u00

© getty.

Niemand die weet naar waar de weg terug leidt. A road to nowhere? Pep Guardiola zegt nog op Vincent Kompany (30) te rekenen, maar weert hem nog uit zijn selectie. Geduld wordt op de proef gesteld. In zijn hoofd is Kompany er immers altijd klaar voor. "Alles gaat goed", verzekert die. Overtuigend klonk dat niet.

Zonder garanties stapt Kompany morgen op het vliegtuig naar Monaco. Stoel en hotelkamer zijn gereserveerd. Dat werd ons binnen Man City bevestigd. Net zoals tegen Middlesbrough, in de FA Cup, is Guardiola immers zinnens zijn volledige kern mee te nemen voor de Champions Leagueconfrontatie. Drieëntwintig spelers, waarvan er uiteindelijk vijf af zullen vallen. Het voorste rijtje zaterdag op de eretribune van het Riverside Stadium: derde keeper Gunn en jongere Garcia geflankeerd door anciens Sagna, Navas en Kompany. Een plaats waar hij niet graag zit. Zeker niet als hij honderd procent fit is. Het is wennen. In het verleden was, na een terugkeer uit blessure, zijn plaats in de ploeg verzekerd. Niet zo met Guardiola. Die stelt hogere eisen dan zijn voorgangers en hamert op minder risico's - het blessure-cv spreekt voor zich. De onaantastbaarheid is weg. Geen overhaaste beslissingen meer over zijn lichaam, geen privileges meer. Het is een klik die ook Kompany moet maken.



Boegbeeld van jaren Vincent Kompany is niet langer 'incontournable' bij het Manchester City van Pep Guardiola. Hoe dat komt en waarom zijn terugkeer op zich laat wachten, leest u op HLN SPORT PLUS, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor slechts 1 euro.