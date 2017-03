Titelrace in Turkije weer helemaal open na puntenverlies Besiktas

MH

Galatasaray en Fenerbahçe hebben inmiddels wel afgehaakt, maar de spanning is weer helemaal terug in de Turkse titelrace. Koploper Besiktas speelde vandaag met 2-2 gelijk tegen Kayserispor, terwijl achtervolger Istanbul Basaksehir met 0-3 won bij Konyaspor.

Besiktas blijft koploper in de Turkse competitie met 54 punten na 24 duels. Achtervolger Istanbul Basaksehir zit er na de overtuigende overwinning van vandaag nog maar twee punten achter. De Togolese spits Emmanuel Adebayor, die in de winter werd aangetrokken door Basaksehir, maakte de 0-2 voor de ploeg van voormalig bondscoach Abdullah Avci.



Vincent Aboubakar, die in februari Kameroen de Afrika Cup bezorgde met zijn winnende treffer in de finale tegen Egypte, scoorde vandaag twee keer voor Besiktas in het thuisduel met Kayserispor. Namens de bezoekers scoorde Umut Bulut en Andreas Beck (eigen doelpunt), waardoor het duel in 2-2 eindigde.



Galatasaray won gisteren in eigen stadion met 3-2 van Genclerbirligi. Fenerbahçe won vrijdagavond al met dezelfde cijfers op bezoek bij Alanyaspor. Galatasaray heeft echter acht punten achterstand op koploper Besiktas, Fenerbahçe tien.