Rivaal Rangers maakt einde aan indrukwekkende zegereeks van Celtic en Boyata

Celtic en Rangers hebben vannamiddag op de 28e speeldag in de Schotse Premiership in Celtic Park 1-1 gelijk gespeeld in de Old Firm, de stadsderby tussen beide clubs uit Glasgow. Rangers bracht zo een einde aan een reeks van 22 overwinningen op rij van Celtic in de Schotse competitie.