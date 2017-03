Well done Son! Zuid-Koreaan antwoordt op racistische uitlatingen Milwall-fans met hattrick in 6-0 zege

Son aan het kanon. De Zuid-Koreaan maakt er 6-0 van met de laatste trap van de wedstrijd. © ap.

Jawel, ook in 2017 is het nog mogelijk: een voetballer die racistisch bejegend wordt door de fans van de tegenstander omdat hij uit het oosten komt. Het overkwam Heung-Min Son, de Zuid-Koreaanse aanvaller van Tottenham, tegen Milwall in de kwartfinale van de FA Cup. Son antwoordde op geweldige wijze. Met de voeten. In een 6-0 zege pakte hij uit met een hattrick.

Het werd een speciale namiddag op White Hart Lane, waar voor het laatst voor de FA Cup gevoetbald werd. Tottenham bouwt immers aan een nieuw stadion vlak ernaast en de halve finales worden op Wembley gespeeld. Die gelegenheid werd deels overgeschaduwd door het trieste gedrag van de fans van derdeklasser Milwall, die hun slechte reputatie alle eer aandeden door Son een match lang racistisch te jennen. Als was het karma, zorgde Son met de laatste trap van de wedstrijd voor zijn hattrick en 6-0 cijfers na een fout van bezoekende doelman King.



Pochettino gunde Dembélé rust, Vertonghen en Alderweireld stonden een hele match in de basis. Ook Kane startte aan de partij, maar de topspits moest al na negen minuten naar de kant nadat hij bij een schot getackeld werd en daar een lelijke enkelblessure aan overhield. Op en rond White Hart Lane houden ze de adem in wat betreft de ernst van de blessure van hun aanvallende talisman. Zijn vervanger Eriksen opende op het halfuur met een volley, waarna Son met een geweldige afstandsknal voor het eerst toesloeg. © getty.