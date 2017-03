Vanden Borre krijgt meteen 'pak slaag' bij aankomst in stadion Mazembe

Mathieu Goedefroy

12/03/17 - 14u40

© kos.

Anthony Vanden Borre (29) woonde vanmiddag voor de eerste keer een wedstrijd bij van zijn nieuwe club, het Congolese TP Mazembe. De voormalige Rode Duivel zelf was nog niet speelgerechtigd, maar nam wel met veel plezier plaats in de loges van het stadion om de Champions League-wedstrijd tegen het Zimbabwaanse CAPS United bij te wonen, een play-offmatch voor de groepsfase. Ook onze reporter ter plekke is er bij.



Bij zijn aankomst in het stadion kreeg Vanden Borre van een steward meteen enkele vriendschappelijke tikken tegen de oren (zie video hieronder).