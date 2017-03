Fans houden protestmars tegen Wenger, waarna Arsenal met 5-0 wint in FA Cup

© afp.

video Supporters van Arsenal hebben het gehad met trainer Arsène Wenger. Voor het FA Cup-duel met de amateurs van Lincoln City hielden ze een protestmars naar het Emirates Stadion. De fans waren behoorlijk creatief in het bedenken van ludieke - en tegelijkertijd spijkerharde - spandoeken. Arsenal haalde het uiteindelijk van Lincoln City met 5-0.

Op spandoeken is onder meer Wexit ('Wenger Exit') te lezen, uiteraard een directe verwijzing naar Brexit. Ook vinden de fans de vierde plaats geen prijs en moet het Arsenal zijn en niet Arsène FC.



Wenger kon na de wedstrijd tegen Lincoln City toch een beetje glimlachen. De Gunners haalden het met forfaitcijfers en stoten zo door naar de halve finales van de FA Cup. Walcott, Giroud, Waterfall (owngoal), Alexis en Ramsey tekenden voor de goals.



Eerder vandaag beukte het Manchester City van Kevin De Bruyne als eerste de poorten van de halve finales open na een 0-2 overwinning op het veld van Middlesbrough. Morgen kijken Tottenham en Milwall mekaar in de ogen, maandag wordt de laatste halve finale tussen Chelsea en Manchester United afgewerkt. Meteen na de kraker tussen de Blues en de Red Devils wordt er maandagavond op Stamford Bridge geloot voor de halve finales. Die worden normaal gezien op 22 en 23 april in het mythische Wembley gespeeld.