Lukaku én Mirallas aan het kanon in Belgisch onderonsje tegen het West Bromwich van Chadli

Manu Henry

11/03/17 - 17u52

© ap.

Everton blijft zich mengen in de debatten om een Europees ticket en daar mogen ze twee Belgen dankbaar voor zijn. De 'Toffees' haalden het vandaag met 3-0 van West Bromwich Albion, onder meer dankzij doelpunten van Mirallas en Lukaku. Bij de bezoekers stond er met Chadli nog een derde landgenoot tussen de lijnen, maar hij kon zijn team niet behoeden van een nederlaag.

Het was Kevin Mirallas die vijf minuten voor de pauze het pad effende voor Everton. De 29-jarige Luikenaar was in de herneming doelman Foster te vlug af: 1-0. 'The Toffees' mochten zelfs met een dubbele voorsprong gaan rusten, nadat Schneiderlin in de slotseconden raak trof: 2-0. In een gesloten tweede periode hadden de manschappen van Koeman controle over de partij en werd er als kers op de taart nog een derde doelpunt binnen geprikt. Romelu Lukaku zag tien minuten voor affluiten zijn moment gekomen om toe te slaan. Hij kopte zijn negentiende van het seizoen tegen de touwen en legde zo de 3-0 eindstand vast.



Everton nadert dankzij de zege tot op twee punten van de zesde plek die Manchester United momenteel bestrijkt. Een plek die recht geeft op een ticket voor de voorrondes van de Europa League. West Bromwich, de eerste achtervolger van de 'Toffees', volgt al op zeven punten.



Spektakel in Bournemouth

Naast de overwinning van Lukaku en co. waren er vandaag nog twee wedstrijden in de Premier League. Bournemouth trok na een spectaculaire pot voetbal aan het langste eind tegen West Ham (3-2). Hull City boekte in de strijd tegen degradatie dan weer een gouden driepunter tegen Swansea City (2-1).