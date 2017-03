De Bruyne en City naar halve finale FA Cup op Wembley na meesterschap op veld van Middlesbrough

Manu Henry

11/03/17 - 15u09

Agüero legde halfweg het tweede bedrijf de partij in een beslissende plooi © photo news.

Kevin De Bruyne heeft zich vanmiddag met Manchester City met sprekend gemak geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. De klas van Guardiola haalde het met 0-2 op het veld van laagvlieger Middlesbrough. De Bruyne speelde de volledige wedstrijd bij de 'Citizens'. Kompany viel in laatste instantie naast de selectie.

Man City are now unbeaten in 11 consecutive games across all competitions:



DWWWWDWWWDW



Goals: 27

Conceded: 7

Clean sheets: 7



Top form. ¿¿ pic.twitter.com/6DFGBheyJo — Squawka Football (@Squawka) Sat Mar 11 00:00:00 MET 2017

Middlesbrough is de jongste weken allesbehalve in goede doen. 'Boro' is in de Premier League weggezakt naar een degradatieplek en de stoel van coach Aitor Karanka wankelt. Met een trip naar Wembley als inzet kwam Middlesbrough met verse moed aan de aftrap, maar na amper drie minuten kreeg die moed al een flinke dreun. Touré opende tot bij Zabaleta, die laatste bracht in één tijd voor doel en na wat geharrewar had Silva de 0-1 maar voor het binnenleggen. Een droomstart voor De Bruyne en co.



City voetbalde in een zetel na de vroege openingstreffer, al kwamen de 'Citizens' halfweg het eerste bedrijf goed weg toen Bravo met een ultieme reflex een kopbal van Gestede uit zijn doel ranselde. Voor het overige had Middlesbrough maar weinig in de pap te brokken tegen het meesterschap van de bezoekers.



Guzan voorkomt afstraffing, Agüero beslist

City schoot opnieuw stevig uit de startblokken na de pauze en de kansen volgden elkaar in sneltempo op. Middlesbrough-doelman Guzan had zijn dagje echter wel en behoedde zijn team meermaals voor de dubbele achterstand. Halfweg de tweede periode was de Amerikaan dan toch een tweede maal geklopt. Agüero devieerde een gemeten voorzet van Sané in doel: 0-2 en het kalf was verdronken voor 'Boro' - dat na de tweede treffer City nooit nog kon verontrusten. Zo mogen De Bruyne en zijn ploegmakkers zich opmaken voor een halve finale op het mythische Wembley.



Kompany als afvaller

Van Vincent Kompany was er vanmiddag geen spoor bij de bezoekers. Onze landgenoot was wel mee naar Middlesbrough afgereisd, maar kreeg geen plaatsje op het wedstrijdblad. Hij was nochtans opnieuw volledig fit, had City-coach Pep Guardiola gisteren laten optekenen. "Kompany heeft de laatste drie, vier dagen opnieuw voluit mee kunnen trainen met de rest van de selectie", klonk het toen.