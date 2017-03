Volledig fitte Vincent Kompany reist met City mee voor FA Cup-duel, maar valt wel naast selectie

Door: redactie

11/03/17 - 12u20

© Twitter Kristof Terreur.

Weer helemaal klaar voor de strijd onze Vincent Kompany, maar vandaag komt hij nog niet in actie in de kwartfinales van de FA Cup. De 30-jarige leider in de defensie van Manchester City reisde met zijn ploegmakkers mee naar Middlesbrough, maar haalde uiteindelijk de 18-koppige selectie niet.



"Kompany heeft de laatste drie, vier dagen opnieuw voluit mee kunnen trainen met de rest van de selectie", opperde zijn trainer Pep Guardiola gisteren op zijn persconferentie. Maar van speelminuten in de beker is dus nog geen sprake. Dan maar wat mentale steun bieden zeker? Wie wel in actie komt is die andere landgenoot en Rode Duivel Kevin De Bruyne. Volg het HIER live mee!