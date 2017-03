De Sart verliest met Derby County op bezoek bij Brighton waar Knockaert alweer trefzeker is

Door: redactie

10/03/17 - 23u13 Bron: Belga

© getty.

Brighton & Hove Albion heeft met 3-0 gewonnen van Derby County op de 37e speeldag van de Championship, de Engelse tweede klasse. Bij Derby County kwam Julien De Sart enkel de eerste helft in actie. Sébastien Pocognoli kwam bij Brighton niet in actie vanwege een blessure.

Ondanks de afwezigheid van Pocognoli stond er bij Brighton met voormalig Standard-speler Anthony Knockaert toch nog een bekend gezicht tussen de lijnen. De Fransman zorgde al na vijf minuten voor de openingstreffer met zijn dertiende doelpunt van het seizoen. De overige doelpunten werden gescoord door het aanvalsduo Sam Baldock (43') en Glenn Murray (78'). Julien De Sart begon bij Derby County als controlerende middenvelder, maar bleef na de rust in de kleedkamers.



Dankzij de zege komt Brighton naast Newcastle aan de leiding van de rangschikking met 77 punten. Newcastle heeft wel een match meer gewonnen, een beter doelpuntensaldo en komt zaterdag nog in actie tegen Fulham. Derby County bevindt zich in de middenmoot met een tiende plaats en 52 punten.