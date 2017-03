Korkut debuteert met gelijkspel bij Leverkusen, geen spoor van Bailey

SG

10/03/17 - 23u09 Bron: ANP

Bayer Leverkusen, waar ex-Genk goudhaantje Leon Bailey zelfs niet werd opgenomen in de kern, heeft vanavond een punt overgehouden aan het duel met Werder Bremen. In de BayArena zag de nieuwe trainer Tayfun Korkut zijn team al na zeven minuten op voorsprong komen door spits Kevin Volland. Invaller Claudio Pizarro van Bremen zorgde voor een smetje op het debuut van Korkut: 1-1.



Net drie minuten in het veld maakte de 38-jarige Pizarro de gelijkmaker. Toen verdediger Wendell van Leverkusen in de 90ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg, leek een punt het hoogst haalbare. Diep in blessuretijd kreeg Ömer Toprak toch nog dé gelegenheid om de thuisclub naar de zege te schieten. Hij zag hoe zijn slap ingeschoten strafschop echter werd gekeerd door doelman Wiedwald.



Leverkusen staat nu tiende in de Bundesliga. Werder Bremen staat nog net boven de streep, drie punten boven Hamburger SV dat echter nog wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.