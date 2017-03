Goaltjesdief Santini (ex-Standard) en zijn Caen snoepen Nice dure punten af in titelstrijd

SG

video De titelambities van revelatie Nice hebben vanavond een flinke knauw gekregen. Thuis tegen laagvlieger Caen kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Ivan Santini, in het verleden actief bij Kortrijk en Standard, opende in minuut 36 de score. De Kroatische spits kopte de 0-1 voorbij Cardinale, al zijn twaalfde doelpunt in de Ligue 1. Net na rust verdubbelde de 18-jarige Yann Karamoh, spitsbroeder van Santini, de score. Nice leek uitgeteld, maar slaagde er toch nog in om een puntje thuis te houden. Mario Balotelli zorgde voor de aansluitingstreffer en de Griek Anastasios Donis trok de stand zelfs nog gelijk. Een slotoffensief van de thuisploeg leverde niets meer op.



Nice loopt zo averij op in de strijd om het Franse kampioenschap. De troepen van coach Favre staan nu tweede in de Ligue 1 met 63 punten uit 29 wedstrijden, één punt meer dan Paris Saint-Germain, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. AS Monaco leidt de titelrace met 65 punten en komt morgen nog in actie.