Conte past gedrag niet aan: "Ik beleef het spelletje met veel passie"

10/03/17 - 19u50 Bron: ANP

Chelsea-coach Antonio Conte is niet van plan om zijn gedrag langs de lijn aan te passen. In de aanloop naar de kwartfinale in de FA Cup tegen Manchester United (maandag) zei de Italiaan dat hij zich niets aantrekt van wat anderen vinden van zijn expressieve manier van aanwijzingen geven. "Ik beleef het spelletje gewoon met veel passie."