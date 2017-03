Fiorentina wil nieuw stadion van 40.000 plaatsen bouwen

Het nieuwe stadion van Fiorentina moet er zo uitzien. © kos.

Fiorentina heeft vandaag zijn plannen voorgesteld om een nieuw stadion in het noorden van Firenze te bouwen. "Dit is een historisch moment", verklaarde Andrea Della Valle, eigenaar van de Italiaanse club uit de Serie A. Het nieuwe stadion zal plaats bieden aan 40.000 supporters.

"We presenteren vandaag een belangrijk project voor de stad Firenze en voor heel Italië", voegde Della Valle toe. "Het nieuwe stadion moet een soort van 'Viola (paarse, red) Renaissance' voorstellen. We lossen nu de laatste problemen op. Ik denk dat het vier jaar zal duren vooraleer alles afgerond is." De club en de regionale instanties willen de eerste steen graag medio 2019 plaatsen, om dan de werken twee jaar later helemaal af te ronden.



Het nieuwe stadion zal een capaciteit van 40.000 plaatsen hebben. De tribunes zullen zich op zeven meter van het veld bevinden. Bij de bouw van het stadion is ook de creatie van een commercieel centrum en een hotel inbegrepen. Het totale kostenplaatje van het project bedraagt 420 miljoen euro.



Fiorentina is niet de enige Italiaanse club die graag een nieuw stadion wil bouwen. "Er wordt veel gepraat over het nieuwe stadion van AS Roma (dat eind februari groen licht kreeg van de regionale bevoegdheden, red). Wij staan nog veel verder", legde Andrea Della Valle uit. "Het is een grote mogelijkheid om het Italiaanse voetbal te veranderen, dat op het gebied van infrastructuur ver achterop hinkt. Het is een project dat meerdere honderden miljoenen zal kosten. Wij willen iets aan de stad geven omdat die dat verdient. Financiële partners en industriëlen zullen ons helpen om financieel alles rond te krijgen", verduidelijkte de eigenaar van 'La Viola'.



Momenteel speelt Fiorentina, dat dit seizoen achtste staat in de Serie A met 42 punten, nog in het Stadio Artemio Franchi. Dat stadion werd gebouwd in 1930 en kende renovaties in 1990 en 2013.