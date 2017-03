Clásico tussen Real en Barcelona eind juli te zien in Miami

© epa.

De twee Spaanse grootmachten Real Madrid en FC Barcelona spelen op 29 juli een vriendschappelijke wedstrijd in het Amerikaanse Miami, zo maakten de organisatoren van de wedstrijd vandaag bekend.

Het zal de eerste keer zijn dat de twee Spaanse rivalen het tegen elkaar opnemen in Noord-Amerika. De wedstrijd zal gespeeld worden in het Hard Rock Stadium, de thuishaven van American football-team Miami Dolphins.



De wedstrijd wordt gespeeld in het kader van de International Champions Cup, een internationaal voorbereidingstoernooi dat sinds 2013 georganiseerd wordt in Europa, Azië, Australië en Noord-Amerika, en dat tussen de beste Europese ploegen.



De meest recente El Clásico tussen Barcelona en Real Madrid eindigde in december van vorig jaar op een 1-1 gelijkspel in Camp Nou na doelpunten van Luis Suarez (Barcelona) en Sergio Ramos (Real Madrid).