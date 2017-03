Guardiola: "Ik wil meer Engelse sterren maar ze zijn zó duur"

Egon Van Nijverseel

Pep Guardiola, trainer van Manchester City, wil heel graag meer Engelse spelers aan zijn elftal toevoegen. Het grote probleem voor hem is dat hij torenhoge bedragen op tafel zal moeten leggen.

De Spanjaard betaalde vorige zomer 54 miljoen euro voor Engelse verdediger John Stones. Velen verwachten dat hij op het einde van dit seizoen hetzelfde zal doen, omdat het lijkt alsof hij een 'super-team' wil samenstellen. Als hij echter gevraagd wordt wat zijn plannen zijn voor de transferperiode, dan lijkt hij zijn talent ergens anders te gaan zoeken. "Ik zou graag meer Engelse spelers hebben maar ze zijn zó duur", zegt Guardiola op een persconferentie. "De transfermarkt is zoals ze is en daarom steekt de club al lang veel energie in de jeugdacademie."



Guardiola onthulde ook dat Vincent Kompany terug meetraint nadat hij drie maanden aan kant zat met een knieblessure. "Er zijn geen nieuwe blessures", gaat hij verder. "Sommige spelers zijn moe, al de rest is in orde. Vincent traint opnieuw regelmatig mee."