Amper 20 keer in de laatste 10 jaar de boot in: bekijk hier in detail hoe Camp Nou haast oninneembare vesting is

Door: Valerie Hardie

10/03/17 - 06u00

Haast oninneembaar voor de concurrentie, dat is Camp Nou. FC Barcelona heeft een ijzersterke reputatie. We bekeken de thuisresultaten van de laatste tien seizoenen en stelden vast dat Barca 233 van zijn 286 wedstrijden winnend afsloot. Dat komt neer op een winstpercentage van 81 procent. Hieronder vindt u een overzicht van de thuismatchen seizoen per seizoen sinds 2007-2008. Kijk en stel vast dat de thuisreputatie van Barcelona ijzersterk is.

De nederlagen:

Real Madrid 0-1 (23.12.2007)

Villareal 1-2 (9.3.2008)

Mallorca 2-3 (11.5.2008)

De nederlagen:

Espanyol 1-2 (21.2.2009)

Osasuna 0-1 (23.5.2009)

Shaktar Donetsk 2-3 groepsfase (9.12.2008)

De nederlagen:

Sevilla 1-2 (5.1.2010)

Rubin Kazan 1-2 groepsfase (20.10.2009)

De nederlagen:

Hércules 0-2 (11.9.2010)

Real Madrid 0-1 (20.4.2011)

De nederlaag:

Real Madrid 1-2 (21.4.2012)

De nederlagen:

Real Madrid 1-3 (26.2.2013)

Bayern München 0-3 return HF (1.5.2013)

De nederlagen:

Valencia 2-3 (1.2.2014)

Real Madrid 1-2 (16.4.2014)

De nederlagen:

Celta de Vigo 0-1 (1.11.2014)

Malaga 0-1 (21.2.2015)

De nederlagen:

Valencia 1-2 (17.4.2016)

Real Madrid 1-2 (2.4.2016)