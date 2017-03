LA Galaxy wil van Ibrahimovic best betaalde speler in MLS maken

Egon Van Nijverseel

9/03/17 Bron: BBC

Het Amerikaanse voetbalteam LA Galaxy wil Zlatan Ibrahimovich graag toevoegen aan hun elftal deze zomer. Het bestuur is bereid om een smak geld op tafel te leggen.

Ibrahimovic sloot zich dit seizoen aan bij Manchester United, met een contract voor een jaar. De club wil hem heel graag in Manchester houden, maar de Zweed moet hier nog mee akkoord gaan. Hij scoorde dit seizoen al 26 keer en haalde met de League Cup meteen zijn eerste trofee met de Mancunians binnen.

In 2016 was de Braziliaan Kaka de best betaalde speler in de MLS, met een jaarloon van een kleine zeven miljoen euro bij Orlando City. Bronnen vertelden aan BBC Sports dat Galaxy denkt dat Ibrahimovic een gelijkaardige impact kan hebben als Beckham had in het verleden.