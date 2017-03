Xabi Alonso (35) hangt na dit seizoen voetbalschoenen aan de haak

Door: redactie

9/03/17 - 11u13 Bron: Belga

© afp.

Bayern München-middenvelder Xabi Alonso (35) is bezig aan zijn laatste maanden als voetballer. Na dit seizoen houdt de Spanjaard het voor bekeken. Dat heeft de Duitse Rekordmeister op de clubwebsite bekendgemaakt. "Het was geen makkelijke beslissing, maar ik geloof dat dit het juiste moment is. Ook al voel ik me nog goed", aldus Alonso. "Ik wilde eerder te vroeg dan te laat stoppen. Het is altijd mijn wens geweest om mijn carrière op het hoogste niveau te beëindigen en dat is bij Bayern het geval."



De middenvelder begon zijn carrière bij Real Sociedad. Die club verliet hij in 2004 voor Liverpool. Met de 'Reds' won de Spanjaard onder meer de Champions League en de FA Cup. Tussen 2009 en 2014 stond hij onder contract bij Real Madrid, de club waarvoor hij de meeste wedstrijden speelde. De spelverdeler veroverde ook met de Koninklijke de Beker met de Grote Oren, net als de landstitel in 2012. In 2014 kwam Alonso de rangen van Bayern München versterken. Met Bayern is hij goed op weg om een derde opeenvolgende landstitel te behalen.



Alonso verzamelde 114 caps en scoorde 16 keer voor de Spaanse nationale ploeg. In 2010 kroonde hij zich tot wereldkampioen. Met La Roja won hij eveneens de EK's van 2008 en 2012.