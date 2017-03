Voetballers in Argentinië zetten punt achter staking

Door: redactie

9/03/17 - 10u02 Bron: afp/belga

Supporters van River Plate kunnen hun team vanaf nu weer aan het werk zien. © afp.

De voetballers in Argentinië, die in staking waren omdat ze geen salaris meer ontvingen, hebben gisteren een punt gezet achter hun actie. Vandaag kan de competitie hervatten, zo verklaarde de spelersvakbond.

Op het ministerie van Werk kwamen de vakbond, de voetbalbond (AFA), de overheid en de tv-zenders tot een akkoord. De AFA zou 260 miljoen pesos (15,8 miljoen euro) ophoesten om de financieel geplaagde clubs toe te laten de spelers te betalen.



De Argentijnse competitie zou vorig weekend eindelijk hervat worden, maar de wedstrijden van de vijftiende speeldag werden voor onbepaalde tijd uitgesteld na de beslissing tot staken van de misnoegde spelers. Het zomerreces had al langer dan normaal geduurd. Het einde daarvan was oorspronkelijk voorzien op 12 februari. Maar omdat de regering besliste een akkoord over uitzendrechten te annuleren om de wedstrijden op de staatstelevisie uit te zenden, kwamen de clubs zonder hun belangrijkste bron van inkomsten te zitten en bleef de competitieherstart in de koelkast. Daarop dienden de voetballers op 25 februari een stakingsaanvraag in, nadat bleek dat sommigen al meer dan vier maanden op hun salaris wachtten.