Verjaardagsboodschap kost Griezmann 3.000 euro

9/03/17 - 08u59

© epa.

De tuchtcommissie van de Spaanse bond heeft Antoine Griezmann een boete van drieduizend euro opgelegd. En dat omdat hij na zijn goal in Atlético-Valencia de verjaardagsboodschap 'Feliz cumple gordita' toonde aan zijn geliefde. Artikel 91.1 van de disciplinaire code van de Spaanse bond verbiedt spelers een shirt te tonen met daarop een uiting. Volgens de krant AS heeft Griezmann ook een reprimande gekregen. De Fransman meldt via Twitter dat hij zich liever op andere zaken richt dan zich druk te maken over "iets dat drie dagen geleden gebeurd is".