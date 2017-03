Dries Mertens en Katrin Kerkhofs zijn -al dan niet tijdelijk- uit elkaar

STEVEN SWINNEN

9/03/17 - 04u00

© photo news.

Op het veld scheerde Dries Mertens (29) nooit hogere toppen dan dit seizoen, maar privé gaat de Rode Duivel momenteel door een dal. Hij en zijn jeugdliefde Katrin Kerkhofs (28) zijn - al dan niet tijdelijk - uit elkaar. Hij vertoeft alleen in Napels, zij huurt iets in Leuven. Hun toekomst samen oogt onzeker. Zelf willen de twee niet reageren.

Telkens wanneer Dries Mertens scoorde bij Napels - en dat is dit seizoen aan de lopende band - hetzelfde ritueel: het hartje met z'n handen gevouwen. Voor Kat, meestal glunderend in de tribune tussen het dolgedraaide blauwe legioen dat haar man aanbidt. Op Twitter of Instagram volgde na alweer een glansprestatie altijd nog een extra complimentje van 'de fierste vrouw ter wereld'. Hoewel hij Real Madrid bijna in z'n eentje aan het wankelen bracht dinsdag: geen hartje bij de goal maar een kus op de camera. Afgelopen weekend, na het scoren: zowaar opeens een zonderlinge nabootsing van een hond. En van mevrouw Mertens al ruim een maand geen berichtjes over Dries meer.

Jeugdliefjes

© getty.

Het koppel maakt een moeilijke periode door. Zij zou steeds vaker haar dagen in haar geboortestad doorbrengen. Ver weg van het Palazzo Don'Anna in Napels: het juweeltje met dat betoverende zicht over de Middellandse Zee waar het koppel sinds vier jaar de dagen doorbracht.



Een bevoorrecht leven, maar toch ook beklemmend, dus. Haar gesmaakte passage als bijna-Slimste Vrouw ter Wereld in het drukbekeken quizprogramma, leek wel een opluchting. Even weg van de zuiderse sferen in het Napels, waar Dries Mertens sinds dit jaar als halfgod toch een voet(je) mag zetten naast de allergrootste, Diego Maradona, eisten weleens hun tol. "Dries wás al geliefd in Napels", zei Katrin afgelopen najaar. "Maar na zijn zeven doelpunten tegen Cagliari en Torino is hij tot de groten van Napoli toegetreden." Wat dat betekende, ondervond het koppel vaak aan den lijve. Samen buitenkomen stond gelijk met kussen, omhelzen, knuffelen in de enthousiaste menigte. Dat doen ze nu (even) niet meer.