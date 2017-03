In deze villa met zwembad neemt Vanden Borre zijn intrek in Congo

Door: Mathieu Goedefroy

9/03/17 - 05u00

© Mathieu Goedefroy.

Na de voorstelling in het stadion van zijn nieuwe Congolese club Mazembe is het welletjes geweest. Anthony Vanden Borre, zijn begeleider Matari en uw reporter ter plekke stappen opnieuw in de zwarte Mercedes. De chauffeur heeft orders gekregen om Vanden Borre en zijn gezelschap naar het privédomein van Moïse Katumbi te brengen, kandidaat voor het Congolese presidentschap en eigenaar van de voetbalclub.

Deze keer blijft Vanden Borre wel op zijn stoel zitten, maar hij kan het niet laten om onophoudelijk door het raam te turen. "Eigenlijk zijn hier geen verkeersregels", mijmert hij, wanneer de chauffeur een onbestaande voorrang neemt. "Zouden hier minder ongevallen gebeuren dan bij ons?" Veel tijd om verder te mijmeren is er niet, want enkele minuten later draait de Mercedes het landgoed van Katumbi op.



Vanden Borre mag er zijn intrek nemen in één van de vele villa's met zwembad die het domein rijk is. Voor hij uitstapt richt de nieuwe God van Lubumbashi zich nog één keer naar ons. "Ik ben kapot, ik ga slapen. Maar vergeet me straks alsjeblief niet die filmpjes van je Go Pro door te sturen." We zullen het niet vergeten.



